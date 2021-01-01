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تشيلسي يهزم ساوثهامبتون ويعتلي الصدارة مؤقتاً

الأحد 03 أكتوبر 2021 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يهزم ساوثهامبتون ويعتلي الصدارة مؤقتاً



وكالات / سما /

حقق تشيلسي فوزاً صعباً وثميناً على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقرر المدرب الألماني توماس توخيل إراحة الثنائي جورجينيو وماسون ماونت، بينما أقحم مواطنه تيمو فيرنر في خط الهجوم ليلعب بجوار المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

ورغم أن الفوز جاء بفارق هدفين، إلا أن تشيلسي عانى كثيراً حتى يظفر بالنقاط الثلاث، وكادت الأمور أن تسير بشكل أسوأ لولا النقص العددي عند ساوثهامبتون في الربع ساعة الأخيرة.

وسيطر تشيلسي بشكل مطلق على مجريات الشوط الأول، وصنع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكنه اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط حمل توقيع تريفوه تشالبوها بحلول الدقيقة التاسعة.

وحاول تشيلسي إضافة أهداف أخرى خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني، لكن الحظ عانده مجدداً في أكثر من لقطة، وهو الأمر الذي استغله ساوثهامبتون ليسجل هدف التعادل عند الدقيقة 61 من ركلة جزاء تسبب بها بن تشيلويل.

وكاد البلوز أن يتعثر في المباراة، لكن الأمور أصبحت أسهل عليه عندما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه براوس الذي تدخل بعنف على البديل جورجينيو. وبالطبع استغل تشيلسي التفوق العددي ليسجل هدفين متتاليين عن طريق تيمو فيرنر عند الدقيقة 84 وبن تشيلويل بحلول الدقيقة 89.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة واعتلى صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 4 وظل في المركز 16.

#تشيلسي #ساوثهامبتون #الصدارة #الدوري الإنجليزي

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