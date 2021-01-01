إنتر ميلان ينتزع فوزاً صعباً على ساسولو في الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

نجح إنترميلان في قلب تأخره أمام ساسولو بهدفٍ، لفوزٍ مُثير بهدفين لهدف، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإيطالي.

وكان التهديف في المُباراة التي أقيمت على أرض ملعب تريكولوري قد بدأ عن طريق دومينيكو بيراردي لأصحاب الأرض في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

وتمكن النجم البوسني إيدين دجيكو من تسجيل هدف التعادل للنيراتزوري في الدقيقة 58، قبل أن يحصل بنفسه على ركلة جزاء ترجمها زميله لاوتارو مارتينيز لهدفٍ في الدقيقة 78 من اللقاء.

وارتفع رصيد الإنتر بفوزه للنقطة رقم 17 يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب خلف نابولي المُتصدر برصيد 18 مع العلم أن البارتينوبي لم يلعب بعد مُباراة الجولة السابعة.

وسيخوض إنترميلان الجولة المُقبلة له في الكالتشيو ضد لاتسيو على أرض الملعب الأولمبي في روما يوم السبت المُوافق 16 أكتوبر، فيما سيلعب ساسولو مع جنوى على أرض الأخير يوم 17 أكتوبر.

ويرغب سيموني إنزاجي أن يُواصل فريقه قصة نجاحه في الكالتشيو، بعد التتويج الأخير الذي أنجزه أنطونيو كونتي الموسم الماضي.