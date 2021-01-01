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الصحة بغزة : 6 حالات وفاة، وتسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 03 أكتوبر 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : 6 حالات وفاة، وتسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و511 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1472 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 777 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 171256 إصابة بينها 17728 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 152124 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1404.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 361 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 235.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 425144 شخصًا.

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