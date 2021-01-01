محو جدارية الشهداء في أم الفحم.. "أربعة مستعربون قاموا بإزالتها"

القدس المحتلة / سما /

قام "مجهولون"، بين ليل السبت والأحد، بمحو جدارية مرسومة في مدينة أم الفحم فيها صور لخمسة من شهداء البلدة بعد حملة إسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي تطالب الشرطة بالتدخل لمحوها.

وأشار شاهد عيّان من أم الفحم إلى أن "سيارة استقلها أربعة مستعربين ركنوا سيارتهم مقابل الجدار طلوا الحائط بالدهان وغطوا صور الشهداء وهم ملثمون وفرّوا من المكان".

وأوضح الشاهد على محو الجدارية أن "سيارة أخرى كان فيها مستعربان إضافيان كانت تنتظرهم في آخر الطريق وسيارة من القوات الخاصة التابعة لوحدة ‘اليسام‘ كانت تؤمن لهم الطريق".

وسبق عملية تخريب الجدارية، احتجاج من ناشطين إسرائيليين على منصات التواصل الاجتماعي طالبوا بتدخل الأجهزة الأمنية لمحوها.