  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

محو جدارية الشهداء في أم الفحم.. "أربعة مستعربون قاموا بإزالتها"

الأحد 03 أكتوبر 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محو جدارية الشهداء في أم الفحم.. "أربعة مستعربون قاموا بإزالتها"



القدس المحتلة / سما /

قام "مجهولون"، بين ليل السبت والأحد، بمحو جدارية مرسومة في مدينة أم الفحم فيها صور لخمسة من شهداء البلدة بعد حملة إسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي تطالب الشرطة بالتدخل لمحوها.

وأشار شاهد عيّان من أم الفحم إلى أن "سيارة استقلها أربعة مستعربين ركنوا سيارتهم مقابل الجدار طلوا الحائط بالدهان وغطوا صور الشهداء وهم ملثمون وفرّوا من المكان".

وأوضح الشاهد على محو الجدارية أن "سيارة أخرى كان فيها مستعربان إضافيان كانت تنتظرهم في آخر الطريق وسيارة من القوات الخاصة التابعة لوحدة ‘اليسام‘ كانت تؤمن لهم الطريق".

وسبق عملية تخريب الجدارية، احتجاج من ناشطين إسرائيليين على منصات التواصل الاجتماعي طالبوا بتدخل الأجهزة الأمنية لمحوها.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية يتحدث عن تفاصيل جديدة عن عملية التسلل شرق خانيونس

هآرتس تتساءل: أيهما أكثر “أخلاقية”.. النووي الإيراني أم “مصنع النسيج” الإسرائيلي في ديمونا؟

الرئيس يحذر: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

الأحمد: مركزية "فتح" تبحث عقد دورة للمجلس المركزي بأسرع وقت ويكشف الأسباب..

وليد طه: في حال لم يتم التعامل مع مطالبنا فلن نتردد بالذهاب إلى صناديق الاقتراع

نتنياهو يتهم بينيت بالاعتماد على “الإخوان المسلمين” وبتجاوز “الخط الأحمر”

الرئيس يصدر قرارا بقانون بخصوص الشركات وقرارا بقانون آخر بشأن الاتصالات

الأخبار الرئيسية

يديعوت: اسرائيل تتخوف من تشكيل المقاومة الفلسطينية بنية عسكرية لها في الضفة الغربية

من هم المُقاومون السبعة الذين يقّضون مضاجع إسرائيل؟؟

الصحة بغزة : 6 حالات وفاة، وتسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ما السر الذي قاله غانتس لأبو مازن في اللقاء الأخير بينهما ؟

بتهمة “الهروب” فقط .. تقديم لوائح اتهام ضد أسرى “نفق الحرية”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية