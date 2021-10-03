هيئة الاسرى: قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع الى (100) أسير

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الاحد 3/10/2021, ان الاسير /بهاء يوسف عبد القادر مصاروة "شبراوي" (41 عاما)، قد أتم اليوم عامه العشرين في السجن بشكل متواصل، لينضم قسرا الى قائمة "عمداء الأسرى".

وأضافت: انه و بانضمام "مصاروة" فإن قائمة "عمداء الأسرى"، وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة على التوالي، قد ارتفعت الى (100) أسير.

وذكرت الهيئة في تقريرها بان الاسير بهاء يوسف عبد القادر مصاروة "شبراوي" يبلغ من العمر (41 عاما)، وهو من مخيم نور شمس قضاء طولكرم، وكان قد اعتقل بتاريخ 4 أكتوبر 2001, وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية بحقه حكما بالسجن لمدة (35 سنة)، أمضى منها 20 سنة بشكل متواصل.

ودعت الهيئة كافة وسائل الإعلام الى الاهتمام بقضية الاسرى القدامى وتسليط الضوء على معاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة.