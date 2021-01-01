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ما السر الذي قاله غانتس لأبو مازن في اللقاء الأخير بينهما ؟

الأحد 03 أكتوبر 2021 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما السر الذي قاله غانتس لأبو مازن في اللقاء الأخير بينهما ؟



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية بأن وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس أخبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بسر خلال الاجتماع الأخير بينهما الشهر الماضي.

 
وكشف مراسل القناة محمد مجادلة أن وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس قال لأبو مازن "أنا أؤمن بحل الدولتين لكن هناك قيود في هذه الحكومة".
 
وأضاف غانتس: "أريد أن أكون اسحق رابين الجديد".
 
وأفاد مجالة بأن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أفصح عن هذه المعلومات خلال لقاء مع نشطاء وصحفيين.
 
وزعم مكتب غانتس أن التصريحات المقتبسة من لقاءه مع عباس غير دقيقة.  
 
يشار إلى أن العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل شهدت تحسنا بعد اللقاء بين عباس وأبو مازن في 31 أغسطس الماضي برام الله. 
 
وعقب اللقاء قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت إنه لن تكون هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين.
 
يشار إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين هو من قاد اتفاقات أوسلو المثيرة للجدل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1993.

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