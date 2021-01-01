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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 03 أكتوبر 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى تأكيد الرئيس محمود عباس خلال استقباله فعاليات من محافظتي الخليل وبيت لحم، أن رفض إسرائيل لمبدأ حل الدولتين يفرض علينا الذهاب نحو خيارات أخرى.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

  • الرئيس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

  • الأحمد: مركزية "فتح" تبحث عقد دورة للمجلس المركزي بأسرع وقت

  • الرئيس يصدر قرارا بتعيين اللواء يوسف الحلو مديراً عاماً لجهاز الشرطة

  • الرئيس يصدر قراراً بقانون بخصوص الشركات وآخر بشأن الاتصالات

  • منظمة حكماء العراق للعدالة الانتقالية: أرض فلسطين ستعود لأصحابها الأصليين

  • الاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاعتداء على المواطنين في مسافر يطا

  • 12 وفاة 679 إصابة بـ"كورونا"

  • رام الله والبيرة تستحوذ على "حصة الأسد" في الودائع والتسهيلات البنكية

  • اختتام فعاليات ذكرى هبة القدس والأٌقصى بمسيرة مركزية في سخنين

  • كاتب في "ذا جيروزاليم بوست": تجاهل بينيت للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيجعل إسرائيل العاصفة في بحر السلام العالمي

  • انطلاق العد الفعلي للتعداد الزراعي في محافظات الوطن

* "الأيام":

  • الرئيس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

  • الاحتلال يعتدي على مسيرة في قرى مسافر يطا

  • مستوطنون يقتحمون شرق طوباس لإقامة "بؤرة"

  • "كورونا": 12 وفاة ورصد 679 إصابة

  • قرار رئاسي بتعيين اللواء يوسف الحلو مديراً عاماً لجهاز الشرطة

  • الأحمد: "مركزية فتح" تبحث عقد دورة للمجلس المركزي بأسرع وقت

  • حدث في كفر قاسم.. أفراد من الشرطة يتلقون "علقة سخنة" واعتقال 4 فلسطينيين

  • العاهل الأردني يأمر بالعفو عن المحكومين في قضايا "إطالة اللسان"

  • سخنين: تنظيم فعاليات الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى في مناطق الـ48

  • "الصحة": البلاد تمر بحالة وبائية معقدة

* "القدس":

  • الرئيس يستقبل فعاليات الخليل وبيت لحم ويعد بالعمل على تلبية مطالبهم

  • أهالي الداخل يحيون ذكرى هبة الأقصى الـ"21" بمسيرة مركزية في سخنين وزيارة أضرحة الشهداء

  • قرار رئاسي بتعيين اللواء يوسف الحلو مديرا عاما لجهاز الشرطة الفلسطينية

  • قمع مسيرة جنوب الخليل واستهداف الصيادين في غزة

  • الاحتلال يقدم اليوم لوائح اتهام ضد أسرى "نفق الحرية"

  • 12 وفاة و679 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

  • 17 وفاة و3585 إصابة بكورونا في إسرائيل

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