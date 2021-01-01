رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى تأكيد الرئيس محمود عباس خلال استقباله فعاليات من محافظتي الخليل وبيت لحم، أن رفض إسرائيل لمبدأ حل الدولتين يفرض علينا الذهاب نحو خيارات أخرى.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

الرئيس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

الأحمد: مركزية "فتح" تبحث عقد دورة للمجلس المركزي بأسرع وقت

الرئيس يصدر قرارا بتعيين اللواء يوسف الحلو مديراً عاماً لجهاز الشرطة

الرئيس يصدر قراراً بقانون بخصوص الشركات وآخر بشأن الاتصالات

منظمة حكماء العراق للعدالة الانتقالية: أرض فلسطين ستعود لأصحابها الأصليين

الاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاعتداء على المواطنين في مسافر يطا

12 وفاة 679 إصابة بـ"كورونا"

رام الله والبيرة تستحوذ على "حصة الأسد" في الودائع والتسهيلات البنكية

اختتام فعاليات ذكرى هبة القدس والأٌقصى بمسيرة مركزية في سخنين

كاتب في "ذا جيروزاليم بوست": تجاهل بينيت للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيجعل إسرائيل العاصفة في بحر السلام العالمي

انطلاق العد الفعلي للتعداد الزراعي في محافظات الوطن

* "الأيام":

الرئيس: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

الاحتلال يعتدي على مسيرة في قرى مسافر يطا

مستوطنون يقتحمون شرق طوباس لإقامة "بؤرة"

"كورونا": 12 وفاة ورصد 679 إصابة

قرار رئاسي بتعيين اللواء يوسف الحلو مديراً عاماً لجهاز الشرطة

الأحمد: "مركزية فتح" تبحث عقد دورة للمجلس المركزي بأسرع وقت

حدث في كفر قاسم.. أفراد من الشرطة يتلقون "علقة سخنة" واعتقال 4 فلسطينيين

العاهل الأردني يأمر بالعفو عن المحكومين في قضايا "إطالة اللسان"

سخنين: تنظيم فعاليات الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى في مناطق الـ48

"الصحة": البلاد تمر بحالة وبائية معقدة

* "القدس":