لجنة دعم الصحفيين: أكثر من 48 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال سبتمبر الماضي

غزة / سما /

رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر سبتمبر/ أيلول2021، أكثر من ( 48 ) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين منها (26 ) انتهاكاً اسرائيلياً، و(2) انتهاكاً من قبل جهات داخلية فلسطينية ومجهولين، عدا عن تسجيل أكثر من (20 ) حالة من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

انتهاكات إسرائيلية 26

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين ما مجموعه ( 26) اعتداًء ضد الحريات الاعلامية والطواقم الصحفية، توزعت في إصابة( 10) من الصحفيين، تم الاعتداء عليهم، مستخدمة الرصاص المعدني وقنابل الغاز السامة وقنابل الصوت وغاز الفلفل ورش بالمياه العادمة والضرب بالعصا واعقاب البنادق، وشتمهم والبصق عليهم، وتهديدهم بالقتل.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال واحتجزت اكثر من (3 ) صحفيين ، وهم مصعب شاور-افرج عنه-، وأين قواريق-أفرج عنه- وعاصم الشنار _لايزال معتقلاً-.

وبِشأن تمديد الاعتقال والتجديد وإصدار الإحكام، سجل عدد(3) حالات، حيث أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، جلسة الاستئناف الخاصة بالمخرج محمد بكري على الحكم الصادر بحقه من قِبل المحكمة المركزية، والقاضي بمنع عرض فيلم "جنين جنين" ومصادرة النسخ كافة في إسرائيل، كما جددت اعتقال الصحفي نضال أبو عكر للمرة الرابعة، ومددت اعتقال لثلاثة أيام بحق الصحفي أيمن قواريق قبل أن تفرج عنه.

كما سجلت اللجنة أكثر من (5 ) حالات منع وعرقلة تغطية للصحفيين ، وإبعاد عدد(1)، للصحفي أيمن قواريق ومنعه لزيادة المسجد الأقصى لمدة عام .

فيما سجل التقرير حالة(1) منع من السفر للصحفي الحر عاصم مصطفى الشنار، عبر معبر "الكرامة" للالتحاق بالدراسات العليا في الخارج قبل أن تعتقله.

إلى ذلك أظهر التقرير رصد عدد( 3) حالات مصادرة بطاقات هوية وصحفية للصحفيين خلال منعهم من ممارسة عملهم المهني وفضح جرائم الاحتلال.

محاربة المحتوى الفلسطيني

وفي إطار محاربة المحتوى الفلسطيني أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، على اغلاق صفحات ومواقع فلسطينية، وحجب وحذف وتقييد العديد من حسابات صحفيين ومؤسسات إعلامية والذي تم رصد جزء منهم وعدهم ( 20 ) انتهاكاً في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، وتكذيب الرواية الفلسطينية.

حيث سجل التقرير الشهري للجنة، ما ارتكبته إدارة الفيس بوك من حذف وحظر، واغلاق وتعطيل وتقييد محتوى لحسابات صحفيين ومواقع إعلامية وفضائيات واذاعات عدد( 15) انتهاك من ضمنهم اغلاق وحذف وتقييد وصول صفحة فضائية "القدس اليوم" للمرة الثالثة على التوالي، وكذلك تقييد صفحة " راديو بيت لحم 2000)، وصفحة فضائية "عودة"، وموقع وزارة العدل في غزة، وموقع المجد الأمني، وكذلك اغلاق وحظر وتقييد حسابات صحفيين من ضمنهم الصحافية نائلة خليل، ورسام الكاريكاتير محمد سباعنة، وأحمد عواودة، ومن غزة الاعلاميين اياد القرا واسراء العرعير.

فيما انضم انستغرام للإعدامات الالكترونية بحق المحتوى الفلسطيني وحذف واغلاق عدد (4) حالات من ضمنهم حذف انستغرام صفحة كل من المصورين الصحفيين حسن اصليح من قطاع غزة وهشام أبو شقرة، و عبد العفو بسام وحسابات العاملين في" راديو بيت لحم2000" فيما سجل تيك توك عدد(1 ) وهي حذف ما يتضمنه راديو" بيت لحم 2000" من محتوى.

انتهاكات داخلية فلسطينية

سجلت لجنة دعم الصحفيين خلال تقريرها الشهري عدد(2) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أجّلت محكمة صلح خانيونس جنوب قطاع غزة للمرة الثالثة، جلسة الاستئناف الخاصة بالحكم على المصوّر والصحافي إيهاب فسفوس إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فيما أجلت محمة صلح نابلس بالضفة المحتلة، النظر في قضية المُخرج عبد الرحمن ظاهر إلى 30 تشرين الثاني المقبل.