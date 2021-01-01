الاحتلال يعتقل سبعة شبان من رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة شبان من محافظة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من مدينة البيرة، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها، وهم: توفيق أحمد عمر، وعلي هاني أبو الخير، وعميد الناهض.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت: عمر محمد البرغوثي (27 عاما) من بلدة كوبر، وعبد المعطي الرفاعي (22 عاما) من بلدة كفر عين، ومحمد مصطفى موسى (22 عاما)، ومحمد ناصر الخواجا (20 عاما) من بلدة نعلين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت لقيا، وشقبا غرب رام الله، وبيرزيت، ودير أبو مشعل، ودير غسانة شمالا.