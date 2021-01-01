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هل يمتلك السنوار حسابات على شبكات التواصل ؟ حماس تجيب ..

الأحد 03 أكتوبر 2021 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يمتلك السنوار حسابات على شبكات التواصل ؟ حماس تجيب ..



نفت حركة حماس، مساء السبت، وجود أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي جميعها، لرئيس مكتبها السياسي بغزة يحيى السنوار.

ودعت الحركة، وسائل الإعلام كافة للانتياه الشديد وتوخي الدقة والحذر في نقل الأخبار.

وأكدت أن جميع أخبار رئيس حماس بغزة ونشاطاته وتصريحاته تبث عبر المواقع والمنصات الرسمية التابعة لها.

وكانت وسائل إعلام مختلفة نقلت عن السنوار، أن الوفد الذي سيتوجه غدًا للقاهرة لإجراء محادثات تتعلق بإتمام صفقة التبادل، مستعينةً بحساب على تويتر باسم السنوار.

وسيتوجه اليوم، وفدٌ من حماس إلى القاهرة لبحث عدة ملفات منها صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال، إلى جانب عقد اجتماع تنظيمي.

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