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طقس فلسطين: أجواء خريفية والحرارة بانخفاض

الأحد 03 أكتوبر 2021 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء خريفية والحرارة بانخفاض



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تكون حول الى أدنى من معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر مع غيوم متفرقة، مع فرصة لتساقط رذاذ أو زخات محلية محدودة في بعض المناطق.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح جنوبية غربية نهارا ثم تتحول إلى شمالية غربية.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أعلى بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر مع غيوم متفرقة.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة إلى حارة نسبيا نهارا في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبيا، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أعلى بقليل.

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