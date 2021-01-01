  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية ووزير الخارجية الأفغاني

السبت 02 أكتوبر 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين هنية ووزير الخارجية الأفغاني



غزة /سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم السبت: "إن انتصار حركة "طالبان" على الاحتلال الأمريكي في أفغانستان يؤكد قدرة الأمة على تحرير أوطانها من الغزاة المحتلين متزامنًا مع ما يبدعه شعبنا من أجل تحرير القدس والأسرى من أيدي الاحتلال".

وأعرب رئيس الحركة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأفغاني السيد أمير خان متقي عن تطلعاته بأن يكون لطالبان دور داعم ومساند لإخوانهم في فلسطين لتحرير بيت المقدس، مكررًا التهنئة لقيادة الحركة وللشعب الأفغاني على هذا الانتصار العظيم.

وعبّر رئيس الحركة للوزير عن ارتياحه لهذه الحكمة في قيادة البلاد وإدارتها خلال عملية التحرير، مضيفًا أهمية الانفتاح على كل مكونات الشعب الأفغاني المسلم، وخاصة أصحاب المشروع الإسلامي وترسيخ الشراكة في بناء الدولة ومواجهة تحديات البناء لمؤسسات الحكم المختلفة.

وأشار إلى ضرورة أن تكون فلسطين حاضرة في خطابات الخارجية الأفغانية، وخاصة القدس وما يجري فيها من انتهاكات، معبرًا عن فرحة المقاومة والأمة بانتصار سيف القدس وتحرير أفغانستان، متمنيًا لأفغانستان الوحدة والمنعة والازدهار.

من جانبه شكر الوزير متقي هذا الاتصال والتهنئة، لافتًا إلى أن أفغانستان اليوم تعيش حكومة إسلامية بعد 43 سنة، وأنه لا يوجد منطقة داخل أفغانستان خارج هذه الحكومة، واعتزازه بجهاد الشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وأكنافه.

#حركة حماس #اسماعيل هنية #حركة طالبان #افغانستان #الولايات المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

الاستخبارات "الإسرائيلية": "الضيف" يشرف على "مترو الأنفاق" في غزة

رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية يتحدث عن تفاصيل جديدة عن عملية التسلل شرق خانيونس

مفوض الاونروا : قد نضطر لوقف بعض الخدمات قبل نهاية العام لنقص التمويل

الأشغال بغزة تكشف عن موعد إعادة إعمار المنازل المتضررة من العدوان الأخير

الصحة الفلسطينية: انخفاض اعداد الاصابات بكورونا والاوضاع الوبائية معقدة

الأحمد: مركزية "فتح" تبحث عقد دورة للمجلس المركزي بأسرع وقت ويكشف الأسباب..

شركة اميريكية: إنتاج أول دواء لعلاج كورونا يقلل خطر الموت إلى النصف

الأخبار الرئيسية

السنوار يغرد حول زيارته للقاهرة غدا.. ويكشف عن الملفات المطروحة للنقاش

الرئيس

الرئيس يحذر: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

ضباط إسرائيليون يقرون بفشل خطة القضاء على "مترو حماس" خلال سيف القدس

السنوار

لمناقشة هذه الملفات.. قناة إسرائيلية تزعم: السنوار يزور القاهرة غدا

ايران

هآرتس تتساءل: أيهما أكثر “أخلاقية”.. النووي الإيراني أم “مصنع النسيج” الإسرائيلي في ديمونا؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية