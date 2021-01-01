  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإدعاء الإسرائيلي يقدم غدًا لوائح اتهام ضد أبطال نفق الحرية

السبت 02 أكتوبر 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإدعاء الإسرائيلي يقدم غدًا لوائح اتهام ضد أبطال نفق الحرية



القدس المحتلة /سما/

يقدم الإدعاء الإسرائيلي، يوم غد الأحد، لوائح اتهام أمام محكمة الناصرة المركزية، بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع بداية الشهر الماضي، إلى جانب 5 أسرى آخرين يشتبه بأنهم ساعدوهم.

وبحسب مراسل صحيفة هآرتس، فإن التحقيقات انتهت يوم الأربعاء الماضي، مع الأسرى الستة والآخرين الذين ساعدوهم، وسيتم غدًا تقديم لوائح الاتهام ضدهم.

وكان الأسرى الستة (محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفعيات وزكريا زبيدي) عرضوا على المحكمة على “ذمة قضية الهروب”” وتم توجيه عدة اتهامات لهم، منها “التخطيط لعمليات”، حيث مدد اعتقالهم على ذمة القضية أكثر من مرة.

ووفقًا للمراسل الإسرائيلي، فإن القاضي المشرف على القضية استمع إلى شكاوي الأسرى بشأن ظروف اعتقالهم واستجوابهم في مقر جهاز الشاباك، وذهب بنفسه للإطلاع على وضعهم قبل تفريقهم للسجون وهي خطوة اتخذت فيما يبدو بعد زيارته لمكان احتجازهم.

وأشار إلى أن القاضي تحدث مع الأسرى بشكل شخصي وخاصةً زكريا الزبيدي لمعرفة ظروف احتجازهم، وذلك رغم التوصيات من مصلحة السجون بعدم القيام بالزيارة خوفًا على حياته.

#النيابة الاسرائيلية #اسرائيل #اسرى جلبوع #نفق الحرية #الاسرى الستة #محكمة الناصرة المركزية

الأكثر قراءة اليوم

الاستخبارات "الإسرائيلية": "الضيف" يشرف على "مترو الأنفاق" في غزة

رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية يتحدث عن تفاصيل جديدة عن عملية التسلل شرق خانيونس

مفوض الاونروا : قد نضطر لوقف بعض الخدمات قبل نهاية العام لنقص التمويل

الأشغال بغزة تكشف عن موعد إعادة إعمار المنازل المتضررة من العدوان الأخير

الصحة الفلسطينية: انخفاض اعداد الاصابات بكورونا والاوضاع الوبائية معقدة

الأحمد: مركزية "فتح" تبحث عقد دورة للمجلس المركزي بأسرع وقت ويكشف الأسباب..

شركة اميريكية: إنتاج أول دواء لعلاج كورونا يقلل خطر الموت إلى النصف

الأخبار الرئيسية

السنوار يغرد حول زيارته للقاهرة غدا.. ويكشف عن الملفات المطروحة للنقاش

الرئيس

الرئيس يحذر: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

ضباط إسرائيليون يقرون بفشل خطة القضاء على "مترو حماس" خلال سيف القدس

السنوار

لمناقشة هذه الملفات.. قناة إسرائيلية تزعم: السنوار يزور القاهرة غدا

ايران

هآرتس تتساءل: أيهما أكثر “أخلاقية”.. النووي الإيراني أم “مصنع النسيج” الإسرائيلي في ديمونا؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية