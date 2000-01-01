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بينيت وشبتاي يهددان بـ"مواجهة حازمة للاعتداءات" على عناصر الشرطة

السبت 02 أكتوبر 2021 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت وشبتاي يهددان بـ"مواجهة حازمة للاعتداءات" على عناصر الشرطة



القدس المحتلة /سما/

هدد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، مساء اليوم، السبت، بالتعامل بعنف وحزم لمواجهة ما زعم أنه "اعتداء على عناصر الشرطة"، وأعلن اعتقال 4 شبان من كفر قاسم بادعاء التورط بـ"حادثة عنف ضد عناصر الشرطة".

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت: "أقف إلى جانب عناصر الشرطة الذين تعرضوا لاعتداء عنيف في كفر قاسم"، وأضاف أن "العنف في المجتمع العربي وصل إلى نقطة لا تحتمل"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.

وأضاف أنه "سنكافح هذا العنف بكل طاقتنا. أتوقع من المجتمع العربي الذي يطلب من الدولة أن تتدخل، أن يدعم عناصر الشرطة دعما كاملا. سنصل إلى المعتدين وسنحاسبهم".

وزعمت الشرطة إصابة شرطيين ومتطوع في جهاز الشرطة، خلال مشاجرة مع شبان من كفر قاسم، عندما حاول عناصر الشرطة اقتحام مبنى تابع للبلدية بادعاء تلقيهم بلاغا حول "تعرض حياة إنسان للخطر واقتياد شخص بعنف إلى مبنى البلدية".

#نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #يعقوب شبتاي #الشرطة الاسرائيلية #الجريمة والعنف #المجتمع العربي

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