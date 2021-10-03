الزراعة تنظم غدًا وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة

غزة /سما/

دعت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، مزارعي ومصدري المحاصيل الزراعية، لحضور الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة خلف قصر الحاكم، يوم الأحد 03-10-2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وأشارت خلال الدعوة إلى أن المزارعين والمصدرين سيقومون خلال وقفة الاحتجاج بإتلاف كميات من المحاصيل التي يضع الاحتلال شروطاً تعجيزية أمام مرورها عبر المعبر الوحيد لقطاع غزة معبر كرم أبو سالم.

وفيما يلي نص الدعوة كما نشرتها وزارة الزراعة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك:

يدعوكم مزارعو وتجار ومصدرين المحاصيل الزراعية، إلى حضور وتغطية الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة خلف قصر الحاكم، يوم الأحد 03-10-2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لتسليم ممثلين الأمم المتحدة رسالة احتجاج على العراقيل والشروط التعجيزية التي يضعها الاحتلال أمام السلع الزراعية التسويقية والتصديرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج، والمتمثلة بإصراره على عدم السماح بتسويق البندورة للضفة بدون (قمعة)، حيث سيقوم مزارعين ومصدرين خلال وقفة الاحتجاج بإتلاف كميات من المحاصيل التي يضع الاحتلال شروطاً تعجيزية أمام مرورها عبر المعبر الوحيد لقطاع غزة معبر كرم أبو سالم.