  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التوجيه السياسي" تعقد أمسية تعبوية لدورة "الصاعقة" بكلية الرباط

السبت 02 أكتوبر 2021 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التوجيه السياسي" تعقد أمسية تعبوية لدورة "الصاعقة" بكلية الرباط



غزة /سما/

عقدت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة خانيونس وبالتعاون مع كلية الرباط الجامعية، مساء الجمعة، أمسية تعبوية لمتدربي دورة الصاعقة المغلقة، ودفعة العلوم الشرطية والقانون الـ 11، والبحرية السادسة.

وحضر الأمسية وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح والعميد د. محمد الجريسي رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي والعميد أحمد الحتة عميد كلية الرباط.

وأشاد اللواء مصلح بالبرامج التعليمية لكلية الرباط في إعداد وتأهيل ضباط وزارة الداخلية ورفد الوزارة بالكوادر المدربة والتخصصات القانونية والعلوم الشرطية والعلوم البحرية مما يساهم في زيادة كفاءة الطلاب وعملهم في أجهزة الوزارة.

كما أثنى اللواء مصلح على دور هيئة التوجيه السياسي في التعبئة والتوجيه وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة للارتقاء بكوادر وزارة الداخلية.

بدوره، أكد العميد الجريسي على الدور المهم لمنتسبي الوزارة فى حفظ الأمن وتنفيذ القانون وما يبذلونه من جهد كبير من أجل شعبهم ووطنهم وصمودهم فى حماية الجبهة الداخلية.

بينما تحدث ضيف اللقاء المهندس صالح سلطان عن بعض النصائح التوجيهية والتربوية والدينية.

وقد تخلل الأمسية العديد من الفقرات والمسابقات الفنية والإنشادية والترفيهية.

وتلا الأمسية تنفيذ مسير عسكري لمسافة 100 كيلو متر، يستمر على مدار يومين، شارك اللواء مصلح في بدايته.

#غزة #وزارة الداخلية #هيئة التوجيه السياسي والمعنوي

الأكثر قراءة اليوم

يوسي بيلين: أبو مازن في “خطاب اليأس” وإسرائيل تتسول أمام الكونغرس.. ما العامل المشترك؟

الاستخبارات "الإسرائيلية": "الضيف" يشرف على "مترو الأنفاق" في غزة

رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية يتحدث عن تفاصيل جديدة عن عملية التسلل شرق خانيونس

دبلوماسيون إسرائيليون: الدول التي قد تطبّع قريبًا "في مأزق حقيقي"

مفوض الاونروا : قد نضطر لوقف بعض الخدمات قبل نهاية العام لنقص التمويل

الأشغال بغزة تكشف عن موعد إعادة إعمار المنازل المتضررة من العدوان الأخير

الصحة الفلسطينية: انخفاض اعداد الاصابات بكورونا والاوضاع الوبائية معقدة

الأخبار الرئيسية

السنوار يغرد حول زيارته للقاهرة غدا.. ويكشف عن الملفات المطروحة للنقاش

الرئيس

الرئيس يحذر: رفض إسرائيل لحل الدولتين يفرض علينا الذهاب إلى خيارات أخرى

ضباط إسرائيليون يقرون بفشل خطة القضاء على "مترو حماس" خلال سيف القدس

السنوار

لمناقشة هذه الملفات.. قناة إسرائيلية تزعم: السنوار يزور القاهرة غدا

ايران

هآرتس تتساءل: أيهما أكثر “أخلاقية”.. النووي الإيراني أم “مصنع النسيج” الإسرائيلي في ديمونا؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية