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المدلل: موقف "الأونروا" يأتي تساوقا مع المواقف الصهيوأمريكية بملاحقة اللاجئين الفلسطينيين

السبت 02 أكتوبر 2021 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدلل: موقف "الأونروا" يأتي تساوقا مع المواقف الصهيوأمريكية بملاحقة اللاجئين الفلسطينيين



غزة /سما/

قال مسؤول ملف اللاجئين فى حركة الجهاد الاسلامى احمد المدلل، إنّ ما صدر عن المتحدث الرسمى باسم الوكالة عدنان ابو حسنة حول قرار الأونروا تطبيق مبدأ الحيادية على الموظفين الفلسطينيين ، وما صدر عن فيليب لازارينى المفوض العام للأونروا حول العجز فى ميزانية الاونروا ، يأتى تساوقاً مع المواقف الأمريكية والصهيونية بملاحقة الموظفين وتتبع أدائهم والتحذيرات الصادرة اليهم بتجنب التعاطى والاندماج مع الحالة الوطنية الفلسطينية وعناوين القضية الفلسطينية.

ضاف المدلل، خلال تصريح له لقناة فلسطين اليوم، مساء السبت، "كل ما يجري يؤكد تسارع الخطوات التى تتخذها وكالة الاونروا لتنفيذ بنود اتفاق الاطار بينها وبين الادارة الأمريكية"

وطالب المدلل، باستنهاض الشعور بالمسؤولية واستشعار خطورة ما يُحاك من مؤامرة ضد وكالة الأونروا لتصفية عملها وانهاء مهامها التى أنشئت من اجلها وهى تعتبر الشاهد الوحيد على استمرار قضية اللاجئين والتى هى جوهر القضية الفلسطينية".

كما وطالب "على لازارينى البحث عن حلول لإشكالية العجز فى ميزانية الاونروا بعيدا عن الابتزاز السياسى الذى تمارسه الادارة الامريكية ، وقد استطاع المفوض السابق كرينبول قبل سنوات أن يحل مشكلة قطع ترامب الدعم المالى عن الاونروا حينها بعد أن طاف حول العالم وقام بزيارة خمسين دولة ووضعهم أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم"

وحمل المدلل، "الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريتش المسؤولية بالابتزاز الأمريكى والتدخل لوقف الانهيار الذى تعانى من وكالة الاونروا والتى أُنشئت بقرار أممى من الجمعية العامة للأمم المتحدة".

 ودعا المدلل، "الديبلوماسية الفلسطينية أن تفعل ملف الاونروا داخل اروقة الأمم المتحدة والعمل مع الهيئات الدولية لدفع الدول المانحة وعلى رأسها أمريكا لتوفى بالتزاماتها اتجاه وكالة الاونروا حسب ما أقرته القرارات الدولية وعلى رأسها قرار ٣٠٢ المؤسس للاونروا والقانون الدولى الانسانى المصاحب له باعتماد الشفافية والنزاهة واللستقلالية والحيادية التى يجب ان تتعامل بها وكالة الاونروا نفسهافى أداء دورها".

وفي نهاية حديثه طالب مسؤول ملف اللاجئين فى حركة الجهاد الاسلامى احمد المدلل، بحراك وطنى جماهيرى وبتفعيل كل الوسائل الممكنة وطنياً على المستوى التوعوى والاعلامى والمؤسساتى ووقفات حاشدة امام مكاتب ومراكز ادارة الاونروا ولكن بطريقة حضارية مؤثرة تفعيل مخيمات اللاجئين الممتدة على طول الوطن ومخيمات الشتات .

#احمد المدلل #الجهاد الاسلامي #اللاجئين الفلسطينيين #الاونروا

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