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إيران: الكشف عن رادار جديد ومنظومة استراتيجية لتعزيز القدرات القتالية

السبت 02 أكتوبر 2021 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: الكشف عن رادار جديد ومنظومة استراتيجية لتعزيز القدرات القتالية



طهران /سما/

کشفت قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، اليوم السبت، عن الرادار التكتيكي متوسط المدى "هرمز" ومنظومة المحاكاة الإستراتيجية "شمس"، اللذين طُوّرا من مدة ضمن مشروع "شمس"، التابع لمنظمة البحوث وجهاد الاكتفاء الذاتي في القوة الجوية، وذلك بحضور قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش العميد علي رضا صبحي فرد.

والهدف من تنفيذ مشروع "هرمز" هو تصميم وتصنيع رادار متوسط المدى قادر على استخراج معلومات سرعة الهدف ومسافته بدقة عالية، وإرسال المعلومات بجودة ممتازة الى مركز السيطرة على نيران صواريخ الدفاع الجوي.

 والرادار "هرمز" من شأنه تعزيز القدرات القتالية ويتميز بالديمومة العملانية العالية والفترة الزمنية الأقل اللازمة للإصلاح والصيانة والدقة العالية في قياس جهة وارتفاع الهدف، والارتقاء بقدرة تمييز الأهداف، وتحسين زاوية التغطية للهوائي (آنتن الاسشتعار) والسرعة في الكشف عن الأهداف، مقارنة بالرادارات الأخرى.

#ايران #الحرس الثوري الإيراني #رادار #الجيش الايراني
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