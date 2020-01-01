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إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بإلغاء صفقة مبرمة مع الإمارات

السبت 02 أكتوبر 2021 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بإلغاء صفقة مبرمة مع الإمارات



القدس المحتلة /سما/

 تظاهر إسرائيليون، مساء اليوم السبت، في عدة مناطق من مختلف المدن، للمطالبة بإلغاء الصفقة المبرمة مع الإمارات للسماح بنقل نفطها عبر إسرائيل إلى دول الغرب.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن مئات النشطاء من منظمات مختلفة شاركوا في الوقفات التي نظمت في عدة مناطق، حيث رفعوا شعارات تطالب بإلغاء الصفقة لما لها من مخاطر عديدة وكبيرة.

وتمتنع حتى الآن الحكومة الإسرائيلية المصادقة على الصفقة المحتملة بين شركة نفط عسقلان – إيلات، والإمارات للسماح بنقل النفط.

وتدعم وزيرة حماية البيئة تمارا زاندبيرغ من حزب ميرتس، إلغاء الاتفاق الموقع بين الشركة والإمارات، وسط مخاوف من أن ذلك سيؤدي إلى أزمة سياسية بين الجانبين.

#اسرائيل #الامارات

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