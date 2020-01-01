الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين اعتدوا على عناصرها في بلدية كفر قاسم

القدس المحتلة /سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، 4 فلسطينيين من سكان كفر قاسم للاشتباه بالاعتداء على عناصر شرطية خلال مهمة لهم داخل مقر البلدية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن حراس مبنى البلدية اعتدوا بالضرب على عناصر الشرطة الإسرائيلية فجر أمس الجمعة، وتم اعتقالهم اليوم السبت.

وأشار إلى أن أفراد الشرطة الإسرائيلية كانوا في مهمة تفتيش بالمكان.

وعلق مفوض الشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي على الحدث، قائلًا إنه لن يسمح بالعنف ضد عناصره، مشيرًا إلى أنه أصدر أمرًا باعتقال المتورطين بالحادثة، ومحاسبتهم.

من جانبها، نفت بلدية كفر قاسم تورط أي من حراسها في الهجوم على عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وأدانت البلدية الاعتداء على أفراد الشرطة، معتبرةً أنها تمثل القانون وكل اعتداء عليها مرفوض وغير مقبول. كما جاء في بيانها.