  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين اعتدوا على عناصرها في بلدية كفر قاسم

السبت 02 أكتوبر 2021 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين اعتدوا على عناصرها في بلدية كفر قاسم



القدس المحتلة /سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، 4 فلسطينيين من سكان كفر قاسم للاشتباه بالاعتداء على عناصر شرطية خلال مهمة لهم داخل مقر البلدية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن حراس مبنى البلدية اعتدوا بالضرب على عناصر الشرطة الإسرائيلية فجر أمس الجمعة، وتم اعتقالهم اليوم السبت.

وأشار إلى أن أفراد الشرطة الإسرائيلية كانوا في مهمة تفتيش بالمكان.

وعلق مفوض الشرطة الإسرائيلية يعكوف شبتاي على الحدث، قائلًا إنه لن يسمح بالعنف ضد عناصره، مشيرًا إلى أنه أصدر أمرًا باعتقال المتورطين بالحادثة، ومحاسبتهم.

من جانبها، نفت بلدية كفر قاسم تورط أي من حراسها في الهجوم على عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وأدانت البلدية الاعتداء على أفراد الشرطة، معتبرةً أنها تمثل القانون وكل اعتداء عليها مرفوض وغير مقبول. كما جاء في بيانها.

#الشرطة الإسرائيلية #سكان كفر قاسم #اعتقال #الداخل المحتل

الأكثر قراءة اليوم

يوسي بيلين: أبو مازن في “خطاب اليأس” وإسرائيل تتسول أمام الكونغرس.. ما العامل المشترك؟

الاستخبارات "الإسرائيلية": "الضيف" يشرف على "مترو الأنفاق" في غزة

رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية يتحدث عن تفاصيل جديدة عن عملية التسلل شرق خانيونس

دبلوماسيون إسرائيليون: الدول التي قد تطبّع قريبًا "في مأزق حقيقي"

نيويورك تايمز: “تقليص النزاع” هو آخر مصطلح إسرائيلي لإبقاء الاحتلال في الضفة الغربية

مفوض الاونروا : قد نضطر لوقف بعض الخدمات قبل نهاية العام لنقص التمويل

الأشغال بغزة تكشف عن موعد إعادة إعمار المنازل المتضررة من العدوان الأخير

الأخبار الرئيسية

السنوار

لمناقشة هذه الملفات.. قناة إسرائيلية تزعم: السنوار يزور القاهرة غدا

ايران

هآرتس تتساءل: أيهما أكثر “أخلاقية”.. النووي الإيراني أم “مصنع النسيج” الإسرائيلي في ديمونا؟

الوزير العربي الوحيد بحكومة بينت: لا غزة ولا إيران… هذا ما يهدد الحكومة الاسرائيلية

يديعوت تكشف: هل فشل الشاباك في التقدير حول عودة محرري صفقة شاليط للمقاومة؟

الموساد

صحافي إسرائيلي: رئيس الموساد يقلص الموارد المخصصة لعمليات الإغتيال ويستغني عن آلاف العاملين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية