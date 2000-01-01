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يونيفيل: إطلاق سراح الراعي اللبناني المحتجز في إسرائيل

السبت 02 أكتوبر 2021 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
يونيفيل: إطلاق سراح الراعي اللبناني المحتجز في إسرائيل



بيروت /سما/

 أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، السبت، أن إسرائيل أطلقت سراح راعي أغنام لبناني عقب يوم على احتجازه.

جاء ذلك في تصريح أندريا تيننتي، المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل"، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال تيننتي: "أفرجت إسرائيل عن راعي أغنام لبناني بعد يوم على احتجازه من منطقة شبعا الحدودية، جنوبي لبنان".

وأوضح أن "فريق من اليونيفيل نسق عودته إلى رأس الناقورة (جنوب لبنان)، بينما كان رئيس بعثة اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول، على اتصال مع الأطراف لتأمين عودته بأمان".

والجمعة، أعلن الجيش اللبناني في بيان، أن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خطفت الراعي محمد عماد عطوي من منطقة شبعا، واقتادته الى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "إن "قوات الجيش اعتقلت راعي أغنام لبناني، جراء رصد اجتيازه الخط الأزرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل روس، وتم نقله للتحقيق لدى قوات الأمن".

و"الخط الأزرق" هي نقاط حدودية وضعتها الأمم المتحدة لتثبيت انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، لكن هذا الخط لم يراع الحدود الرسمية بشكل دقيق.


ولا تزال إسرائيل تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية، هي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن عام 1978، ينص على انسحابها، لكنه لم يُنفذ حتى اليوم.

#اليونيفيل #الحدود اللبنانية #اسرائيل

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