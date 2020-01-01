طائرات مُسيّرة اسرائيلية تشترك في تأمين "اكسبو 2020" في دبي

القدس المحتلة /سما/

استعانت سلطات دبي بطائرات "درونات" الاسرائيليّة المسيّرة لضمان الأمن خلال فعاليات معرض "إكسبو-2020" الذي انطلقت أعماله في المدينة الإماراتية دبي أمس الجمعة.

وأعلنت شركة Airobotics الإسرائيلية في تموز يوليو الماضي أن سلطات دبي ستنشر منصة طائرات مسيرة من إنتاجها في المدينة خلال معرض "إكسبو"، وهذا بهدف توفير اللقطات الجوية المباشرة وتسريع تحليل الحوادث والاستجابة لها عند الحاجة.

وذكرت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) مسبقا في منشور لها على موقها الرسمي في تويتير عن استخدام سلطات دبي للطائرات المسيرة الإسرائيلية وهذا سبب من الأسباب العديد التي تفسر دعوتها إلى مقاطعة معرض"إكسبو-2020" في مدينة دبي.

وضمن فعاليات المشروع اعلن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم عن تدشين منصة Drone Box التي تتيح خفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط، مشيرا إلى أن إطلاق خدمة هذه المنصة سيتم خلال أعمال معرض "إكسبو" بدبي.