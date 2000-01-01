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إسرائيل تفتتح جناحها في معرض "إكسبو دبي"

السبت 02 أكتوبر 2021 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تفتتح جناحها في معرض "إكسبو دبي"



القدس المحتلة /سما/

افتتحت إسرائيل، أمس الجمعة، الجناح المخصص لها في المعرض العالمي "إكسبو دبي 2020"، بجهود 17 وزارة حكومية مختلفة إلى جانب الصندوق القومي اليهودي وشركة الكهرباء الإسرائيلية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء، تحت قيادة اللجنة التوجيهية.
 
وبحسب قناة "i24 news" الإسرائيلية، تُقدر وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حوالي 15 مليون زائر سيأتون إلى الجناح الإسرائيلي على مدار الحدث، مشيرة إلى أن دعوة إسرائيل للمشاركة في الحدث وجهت في 2018 قبل توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.
 
وسيحتفل الجناح الإسرائيلي، بعيد حانوكا (عيد الأنوار) في 6 من تشرين الأول/ أكتوبر، ومن المتوقع أن يستضيف مجموعة متنوعة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية.
 
وأشارت القناة إلى أن لدى إسرائيل فرصة لعرض الدولة على ملايين الزوار بعد تطبيع العلاقات العام الماضي مع الدولة المضيفة (الإمارات) كجزء من "اتفاقيات إبراهيم".
 
يُشار إلى أن معرض "إكسبو دبي" تأجل لمدة عام بسبب انتشار وباء كورونا.

#اسرائيل #إكسبو دبي 2020 #الصندوق القومي اليهودي

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