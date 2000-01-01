غزة: اتفاقية لتنفيذ مشروع "العلاج بالموسيقى"

غزة /سما/

وقع أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم دوّاس دوّاس، مع مؤسسة السنونو للثقافة والتراث والفنون ممثلة بالدكتورة منى الأشقر، اليوم السبت، اتفاقية لتنفيذ مشروع "استمتع بحياتك مع الموسيقى: مشروع العلاج بالموسيقى لتحسين الصحة النفسية لطلاب المدارس في قطاع غزة".

وتهدف الاتفاقية التي وقعت في مقر اللجنة الوطنية في مدينة غزة، بحضور رئيسها علي أبو زهري، إلى تحسين الصحة النفسية لأطفال المدارس في قطاع غزة، في إطار الدعم المقدم من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة دولة فلسطين.

وأكد أبو زهري، أهمية دعم المشروع لما له من آثار إيجابية على فئة الأطفال في قطاع غزة، خاصة أولئك الذين تعرضوا بشكل مباشر للعنف ويعانون من إجهاد ما بعد الصدمة.

وأوضح أن المشروع يوفر الأنشطة الموسيقية التي تمكن الطلاب الذين يواجهون ظروفا صعبة من إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية وتقليل التوتر وتهيئتهم لاستخدام الموسيقى كوسيلة إبداعية للتعبير عن أنفسهم، ما يؤدي إلى تحسين صحة الطلاب النفسية.

وشكر منظمة إيسيسكو ممثلة بمديرها العام سالم بن محمد المالك على دعم المشروع وحرصه على تطوير وتعزيز المشهد الثقافي والتربوي والعلمي في فلسطين، في ظل التحديات التي نواجهها نتيجة سياسة الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

بدورها، شكرت الأشقر اللجنة الوطنية وإيسيسكو على تخصيصهم الدعم لمشروع "استمتع بحياتك مع الموسيقى"، مؤكدة التزام المركز بتدريب مجموعة من الأطفال عن طريق استخدام الموسيقى كأداة لتحفيز تكوين الخلايا العصبية والمرونة العصبية، وبالتالي إعادة تهيئة الدماغ لتحسين الأداء الصحي للمراهقين.