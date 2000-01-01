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نشطاء الناصرة يمنعون عضو كنيست من إلقاء كلمة في فعاليات هبة الأقصى

السبت 02 أكتوبر 2021 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشطاء الناصرة يمنعون عضو كنيست من إلقاء كلمة في فعاليات هبة الأقصى



القدس المحتلة /سما/

منع نشطاء في مدينة الناصرة عضو الكنيست عن حزب "ميرتس" غيداء ريناوي الزعبي، من إلقاء كلمة أمام النصب التذكاري في المدينة ضمن فعاليات إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى.

وقال الناشط وعضو الحراك النصراوي الفلسطيني منهل حايك، إن نشطاء الناصرة منعوا عضو الكنيست الزعبي من إلقاء كلمة بعدما أنهت لجنة المتابعة كلمتها خلال فعاليات ذكرى هبة القدس والأقصى.

وتابع حايك: “خلال زيارة لجنة المتابعة للناصرة كتقليد سنوي في إحياء الهبة، دعت المتابعة عضو الكنيست عن حزب ميرتس غيداء أن تلقي كلمة، فما كان منا إلا لفظ هذه الكلمة وهؤلاء الناس”.

وأضاف حايك: “قمنا بطردها من الناصرة احترامًا لذكرى هبة الأقصى والقدس ولشهداء الهبة واحترامًا لقضيتنا وهويتنا قمنا بهذا التصرف”.

#الداخل المحتل #الكنيست الإسرائيلي #غيداء ريناوي الزعبي #حزب ميرتس

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