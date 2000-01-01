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تعليم غزّة تبدأ بتنفيذ أسبوع المكتبات المدرسية

السبت 02 أكتوبر 2021 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزّة تبدأ بتنفيذ أسبوع المكتبات المدرسية



غزة /سما/

بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بغزّة، اليوم السبت، بتنفيذ أسبوع المكتبات المدرسية تحت عنوان "لوّن حياتك بالقراءة".

وأوضحت الوزارة في تصريحٍ صحفي، أنّ الأسبوع يهدف لنشر وغرس حب القراءة والاطلاع والبحث لدى الطلبة، والتأكيد على أهمية المكتبة المدرسية في مسيرة العلم، وتعزيز أهمية التعليم في الصمود والدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية ومنها القدس وحق العودة وتحرير فلسطين والأسرى.

وأشارت إلى أنّه يهدف أيضًا لتدريب الطلبة على الاستفادة من خدمات المكتبات وتنفيذ مبادرات هادفة من قبل المعلمين والطلبة وأمناء المكتبات، وإبراز دور المكتبة في دعم وخدمة المناهج الدراسية، والمشاركة في المناسبات العربية والعالمية المتعلقة بالمكتبات، وإظهار البيئة الجمالية للمكتبة ودورها في خدمة المجتمع المحلي.

وبيّنت أنّ فعاليات أسبوع المكتبات تتضمن عدة أنشطة منها: الإذاعة المدرسية، والحصص المكتبية، والعديد من المسابقات والمخيمات القرائية، والرسومات، وورش العمل، واللقاءات التوعوية، واستضافة شخصيات ثقافية.

#غزة #التربية والتعليم #المكتبات المدرسية

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