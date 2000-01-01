حميد: الرئيس يلتقي اليوم شخصيات من بيت لحم والخليل لبحث دعم صمود المواطنين

بيت لحم /سما/

قال محافظ بيت لحم كامل حميد “إن الرئيس محمود عباس سيلتقي اليوم السبت شخصيات من محافظتي بيت لحم والخليل، للبحث في كيفية تنفيذ الخطط والبرامج، لدعم صمود المواطنين، وتوفير الخدمات لهم”.

وأضاف حميد في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم، ان اجتماع سيادته مساء أمس مع محافظي الخليل وبيت لحم وأمناء سر الأقاليم فيهما، بحث في إجراء الانتخابات المحلية المقبلة، ونقص الخدمات الصحية، وتوفير مراكز لعلاج مرضى كورونا، بالإضافة إلى دراسة التقسيمات الإدارية في الخليل، مبينا أن الاجتماع بحث أيضا في الاحتياجات الأمنية من نقص عدد أفراد الشرطة وضرورة توفيرها.

وأوضح “أن الرئيس أوعز باتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير الخدمات للمواطنين، خاصة مع قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة، ومواجهة المخططات الاستيطانية في الحرم الإبراهيمي الشريف”.