مركز: 350 حالة اعتقال خلال أيلول بينهم 36 طفلاً و11 سيدة

غزة /سما/

رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن 350 حالة اعتقال من قبل سلطات الاحتلال خلال شهر سبتمبر/ أيلو الماضي بحق فلسطينيين، من بينهم 36 طفلًا، و11 سيدة.

وقال المركز في تقريره الشهري، إن قوات الاحتلال كثفت الشهر الماضي من عمليات الاعتقال في مدينة جنين والتي شهدت ما يزيد عن (60) حالة اعتقال، على إثر عمليات الاقتحام المتكررة للمدينة واستهداف عائلات وأقارب الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم في عملية “نفق الحرية” ومن اتهمهم الاحتلال بتقديم المساعدة للأسيرين الذين تمكنا من الوصول لجنين قبل إعادة اعتقالهما.

بينما رصد التقرير 3 حالات اعتقال من قطاع غزة لشبان تجاوزا السلك الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع.

ولفت المركز، إلى مواصلة الاحتلال استهداف النساء الفلسطينيات بالاعتقال، حيث رصد (11) حالة اعتقال لنساء وفتيات بينهم الطالبة “غادة كوازبة” من الخليل، والسيدة “أسماء عاصي”، من مدينة القدس، والشابة “غدير قراريه” من جنين وهي زوجة الأسير “مالك فشافشة”، “باسمة عارضة” من جنين وهى شقيقة الأسير “محمود عارضة” أحد “أبطال نفق الحرية”، والمواطنة “شريهان شوكة”، من مدينة بيت لحم، للضغط على زوجها “حسن شوكة” لتسليم نفسه، بينما اعتقلت المواطنة “تقى زهران”، وهى شقيقة الشهيد “أحمد زهران”، والذي ارتقى في اشتباك مع الاحتلال فما بعد.

كما واصل الاحتلال خلال أيلول استهداف الأطفال القاصرين، حيث رصد المركز (36) حالة اعتقال جميعهم طلاب في المدارس أصغرهم الطفلين محمد صالح عميرة 13 عامًا، و معاوية مناصرة 14 عامًا، وهما من رام الله، والطفل معاذ أبو الهوى 14 عامًا، من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأشار المركز إلى أنه حتى نهاية الشهر الماضي، كان 6 أسرى مستمون في خوض معركة الأمعاء الخاوية، لفترات مختلفة ضد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم وأقدمهم الأسير “كايد الفسفوس” من دورا جنوب الخليل ودخل إضرابه يومه الـ 80 على التوالي، والأسير مقداد القواسمي من الخليل منذ 73 يومًا، و الأسير المهندس “علاء الأعرج” من طولكرم لليوم 55 على التوالي، كما يواصل الأسير “هشام أبو هواش” من دورا جنوب الخليل إضرابه عن الطعام منذ 47 يومًا، بينما يستمر الأسير “رايق بشارات” من طوباس إضرابه لليوم 42 على التوالي، بينما يواصل الأسير “شادي أبو عكر” من مخيم عايدة في بيت لحم إضرابه عن الطعام لليوم 39 على التوالي رفضًا لتجديد اعتقاله الإداري.

ولفت المركز، إلى أن محاكم الاحتلال واصلت إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت الشهر الماضي (84) قرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وأشار إلى أن الأوضاع في سجون الاحتلال شهدت الشهر الماضي توترًا شديدًا، وسخونة اقتربت من حد الانفجار نتيجة الإجراءات العقابية التي فرضتها ادارة السجون على الأسرى إثر عملية تحرير 6 أسرى انفسهم من سجن جلبوع قبل إعادة اعتقالهم.