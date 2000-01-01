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حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الجريح الأسير الزرعيني

السبت 02 أكتوبر 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الجريح الأسير الزرعيني



رام الله /سما/

حملت حركة حماس، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجريح الأسير عدنان أبو الحسن “الزرعيني” الذي اعتقلته قوات الاحتلال من منزله في بلدة برقين بعد إصابته بالرصاص.

ودعا عبد الحكيم حنيني القيادي في حركة حماس، المؤسسات الحقوقية كافة إلى التدخل والضغط على الاحتلال للكشف عن الحالة الصحية للأسير الزرعيني، والذي يتعرض للتعذيب في مراكز تحقيق الاحتلال رغم إصابته بالرصاص.

وتوجه حنيني، بالتحية لعائلة الأسير أبو الحسن الزرعيني، وأهالي بلدة برقين، ومحافظة جنين القسام، قائلًا “المقاومة ستواصل مسيرتها لتحرير الأرض والأسرى، وحماية المقدسات”.

#حركة حماس #الأسير عدنان أبو الحسن #بلدة برقين

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