حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الجريح الأسير الزرعيني

رام الله /سما/

حملت حركة حماس، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الجريح الأسير عدنان أبو الحسن “الزرعيني” الذي اعتقلته قوات الاحتلال من منزله في بلدة برقين بعد إصابته بالرصاص.

ودعا عبد الحكيم حنيني القيادي في حركة حماس، المؤسسات الحقوقية كافة إلى التدخل والضغط على الاحتلال للكشف عن الحالة الصحية للأسير الزرعيني، والذي يتعرض للتعذيب في مراكز تحقيق الاحتلال رغم إصابته بالرصاص.

وتوجه حنيني، بالتحية لعائلة الأسير أبو الحسن الزرعيني، وأهالي بلدة برقين، ومحافظة جنين القسام، قائلًا “المقاومة ستواصل مسيرتها لتحرير الأرض والأسرى، وحماية المقدسات”.