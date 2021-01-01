341 شهيدًا منذ مطلع 2021 وأيار الأكثر دموية

رام الله /سما/

استشهد 341 فلسطينيًا منذ مطلع العام الحالي، وكان أكثر الشهود دموية هو أيار الماضي، حيث استشهد فيه (287)، وفق تقرير أصدره التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين للربع الثالث من العام الحالي، اليوم السبت.

وقال محمد صبيحات، الأمين العام للجتمع، إن عدد الذين استشهدوا خلال الربع الثالث نت العام الحالي، 38 شهيدًا، ليرتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 341 شهيدًا.

وأضاف صبيحات، أن أكثر الأشهر دموية خلال العام الجاري، هو أيار، حيث ارتقى خلاله (287) شهيداً، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية (غزة).

وأبرز ما جاء في تقرير التجمع للربع الثالث من 2021، استشهاد 38 فلسطينيًا، أربعة منهم من محافظات غزة و34 من الضفة.

ومن بين العدد الإجمالي للشهداء الـ38، هناك 3 شهيدات، و7 أطفال (أقل من 18 عامًا).

وأصغر الشهداء سنًا، هو محمد مؤيد بهجت العلامي (12 عامًا) من بيت أمر بالخليل، والذي استشهد في التاسع والعشرين من تموز الماضي، وأكبر الشهداء سنًا، الدكتور حازم الجولاني (51 عامًا) من القدس، والذي استشهد بالعاشر من أيلول الماضي، ومتوسط أعمار الشهداء 23 عامًا.

وأكثر الأشهر دموية، خلال الربع الثالث من هذا العام، هو أيلول، حيث بلغ عدد الشهداء فيه 12 شهيدًا وشهيدة.