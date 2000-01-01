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القيادي جبارين: قضية الأسرى على رأس سلم أولوياتنا الوطنية

السبت 02 أكتوبر 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادي جبارين: قضية الأسرى على رأس سلم أولوياتنا الوطنية



رام الله /سما/

 قال عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حركة "حماس" زاهر جبارين إن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الحركي والفلسطيني، وواحدة من المعارك التي يخوضها الشعب الفلسطيني مع الأسرى داخل السجون.

وأكد جبارين في كلمة خلال مؤتمر تضامني مع الأسرى نظمه تجمع النقابات المهنية في غزة، أن الأسرى عنوان كبير من عناوين قضيتنا، ولن نألو جهدًا للإفراج عنهم.

وأضاف جبارين، لقد سطر أسرانا في صفحات التاريخ حدثا استثنائيا عنوانه الحرية والكرامة، وحطموا عنجهية الاحتلال المتغطرس عندما حرروا أنفسهم من سجن جلبوع.

ودعا جبارين الشريحة النخبوية المشاركة في المؤتمر أن تكون قضية الأسرى حاضرة على أجندة عملهم الوطني في المجالات والتخصصات كافة.

وطالب بمزيد من الدعم والإسناد والتضامن خلف قضية أسرانا العادلة كل حسب موقعه وتخصصه.

#حركة حماس #زاهر جبارين #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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