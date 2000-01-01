  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

دخول 34 إسرائيليا للمستشفيات جراء تناولهم عقاقير مخدرة سامة

السبت 02 أكتوبر 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
دخول 34 إسرائيليا للمستشفيات جراء تناولهم عقاقير مخدرة سامة



القدس المحتلة /سما/

دخل 8 إسرائيليين منذ الليلة الماضية إلى مستشفيات شمال البلاد بعد تناولهم لعقار "نايس غاي" المخدر السام.
 
وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن جميع المصابين يعانون من النزيف بينما أحدهم في وضع حرج للغاية.
 
وأوضحت الصحة بأن هناك اشتباه بأن العقار الذي تناولوه كان ممزوجا بمادة مضادة للتختر تستخدم كسم للفئران.
 
وأشارت الصحة إلى أن العقار يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، مبينة أن العقار خطير لأنه يحتوي على سموم وربما مبيدات حشرية، وتختلف تركيبته من مزع لآخر.
 
وبدأت سلسلة من حالات دخول الشبان في إسرائيل إلى المستشفيات نتيجة تعاطي المخدرات في نهائة الأسبوع الماضي، وحتى الآن دخل 34 شابا المستشفيات نتيجة أخذ العقار في شمال البلاد.
 
وكان شابا من حيفا توفي قبل أيام نتيجة تلقيه العقار مما أصيب بنزيف في المخ، وبعد 3 أيام من دخوله المستشفى فارق الحياة.
 
وعلى إثر وفاة الشخص فتحت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع وزارة الصحة تحقيقا وقامت بجمع الأدوية ونقلها للفحص واعتقلت اثنين من المشتبه بهما في الإتجار بعقار "نايس غاي" المخدر.
 
وحذرت الصحة الإسرائيلية الجمهور من أخذ عقاقير "نايس غاس" "ماستولون" كونها شديدة الخطورة واستخدامها غير قانوني ويمكن أن يسبب نزيف والوفاة جراء الموادة السامة فيه.

#اسرائيل #عقار نايس غاي

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية تسلل قوة خاصة إلى خانيونس قبل 3 سنوات

وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن ملفات مهمة: هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع حرب جديدة بغزة

يوسي بيلين: أبو مازن في “خطاب اليأس” وإسرائيل تتسول أمام الكونغرس.. ما العامل المشترك؟

الاستخبارات "الإسرائيلية": "الضيف" يشرف على "مترو الأنفاق" في غزة

دبلوماسيون إسرائيليون: الدول التي قد تطبّع قريبًا "في مأزق حقيقي"

نيويورك تايمز: “تقليص النزاع” هو آخر مصطلح إسرائيلي لإبقاء الاحتلال في الضفة الغربية

مطاردة غواصة إسرائيلية اقتربت من المياه الجزائرية وإجبارها على الفرار

الأخبار الرئيسية

يديعوت تكشف: هل فشل الشاباك في التقدير حول عودة محرري صفقة شاليط للمقاومة؟

الموساد

صحافي إسرائيلي: رئيس الموساد يقلص الموارد المخصصة لعمليات الإغتيال ويستغني عن آلاف العاملين

عملية شرق خانيونس

رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية يتحدث عن تفاصيل جديدة عن عملية التسلل شرق خانيونس

12 وفاة و679 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

عباس وغانتس

صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل جديدة للقاء الرئيس عباس وغانتس في رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية