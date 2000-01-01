دخول 34 إسرائيليا للمستشفيات جراء تناولهم عقاقير مخدرة سامة

القدس المحتلة /سما/

دخل 8 إسرائيليين منذ الليلة الماضية إلى مستشفيات شمال البلاد بعد تناولهم لعقار "نايس غاي" المخدر السام.



وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن جميع المصابين يعانون من النزيف بينما أحدهم في وضع حرج للغاية.



وأوضحت الصحة بأن هناك اشتباه بأن العقار الذي تناولوه كان ممزوجا بمادة مضادة للتختر تستخدم كسم للفئران.



وأشارت الصحة إلى أن العقار يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، مبينة أن العقار خطير لأنه يحتوي على سموم وربما مبيدات حشرية، وتختلف تركيبته من مزع لآخر.



وبدأت سلسلة من حالات دخول الشبان في إسرائيل إلى المستشفيات نتيجة تعاطي المخدرات في نهائة الأسبوع الماضي، وحتى الآن دخل 34 شابا المستشفيات نتيجة أخذ العقار في شمال البلاد.



وكان شابا من حيفا توفي قبل أيام نتيجة تلقيه العقار مما أصيب بنزيف في المخ، وبعد 3 أيام من دخوله المستشفى فارق الحياة.



وعلى إثر وفاة الشخص فتحت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع وزارة الصحة تحقيقا وقامت بجمع الأدوية ونقلها للفحص واعتقلت اثنين من المشتبه بهما في الإتجار بعقار "نايس غاي" المخدر.



وحذرت الصحة الإسرائيلية الجمهور من أخذ عقاقير "نايس غاس" "ماستولون" كونها شديدة الخطورة واستخدامها غير قانوني ويمكن أن يسبب نزيف والوفاة جراء الموادة السامة فيه.