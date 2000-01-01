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خريشة: لجنة تقصي الحقائق الأممية ستعرض برنامج عملها الشهر المقبل

السبت 02 أكتوبر 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
خريشة: لجنة تقصي الحقائق الأممية ستعرض برنامج عملها الشهر المقبل



رام الله / سما /

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة، إن لجنة تقصي الحقائق الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، ستعرض في جنيف برنامج عملها في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأضاف خريشة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، انه وبسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول اللجنة المعنية إلى الأراضي الفلسطينية للتحقيق في جرائمها، فإنها ستلتقي بالضحايا في الأردن، أو في قطاع غزة من خلال دخولها عبر الأراضي المصرية، وستقدم تقريرها في الأول في حزيران/ يونيو العام المقبل.

وأكد أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قدمت أمس تقريرا شفويا في دورته الثامنة والأربعين حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، حول استعدادات مكتبها لعمل لجنة تقصي الحقائق، حيث تم تعيين أعضاء اللجنة الدولية.

وأشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختصة، تشير إلى أن 97% من المياه المتوفرة في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام البشري، وأن إسرائيل تسيطر على 93% منها في المناطق المصنفة "ج".

#ابراهيم خريشة #الأمم المتحدة

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