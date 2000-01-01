"حماس" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الزرعيني

غزة / سما /

حملت حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن حياة الجريح الأسير عدنان الزرعيني، القابع في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا القيادي في "حماس" د. عبد الحكيم حنيني، اليوم السبت، المؤسسات الحقوقية كافة إلى التدخل والضغط على الاحتلال للكشف عن الحالة الصحية للأسير الزرعيني، والذي يتعرض للتعذيب في مراكز تحقيق العدو رغم إصابته بالرصاص.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقل الأسير من منزله في بلدة برقين بجنين، الأسبوع الماضي، بعد إصابته بالرصاص.

وتوجه حنيني، بالتحية لعائلة الأسير أبو الحسن الزرعيني، وأهالي بلدة برقين، ومحافظة جنين، مؤكدًا أن "المقاومة تواصل مسيرتها لتحرير الأرض والأسرى، وحماية المقدسات".