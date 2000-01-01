السعودية: تضرر منازل ومحال تجارية بشظايا مسيرة مفخخة للحوثيين

الرياض / سما /

أعلنت السلطات السعودية، السبت، تضرر منازل ومحال تجارية بشظايا مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب غربي المملكة.

جاء ذلك في بيان للعقيد محمد الغامدي، المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان (جنوب غرب)، غداة إعلان تدمير مسيرة مفخخة للحوثيين بالمملكة.

وأفاد البيان بـ”سقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة (أحد المسارحة)، إثر اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة”.

وأضاف أنه “نتج عن سقوط وتناثر الشظايا تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية، دون وقوع إصابات أو وفيات”.

ولم يذكر البيان، حجم الأضرار المادية أو عدد المنازل والمحال التجارية المتضررة، فيما لم تصدر جماعة الحوثي تعليقا على البيان السعودي حتى الساعة 09:55 ت.غ.

والجمعة، أعلن التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، في بيان، أن “الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية نحو جازان (جنوب غربي المملكة)”.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، فيما بعضها خلفت ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.