احصائية: 7 شهداء واصابة 4 جنود اسرائيليين في 11 عملية اطلاق نار بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

استشهد 7 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي فيما أصيب 4 جنود اسرائيليين خلال عمليات اطلاق نار من المقاومين الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لإحصائية رسمية فإن المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال اندلعت 56 نقطة بالضفة المحتلة تخللها اشتباكات مسلحة والقاء أكواع ناسفة وزجاجات حارقة أدت إلى إصابة أربعة من جنود الاحتلال، فيما استشهد سبعة مواطنين من بينهم فتاة حاولت تنفيذ عملية طعن.

يوم أمس الجمعة شهد عمليتي إطلاق نار أولها في بلدة قباطية والثانية صوب مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس المحتلة، فيما تمكن أهالي بلدة بيتا وثوراها من إسقاط طائرة مسيرة خلال المواجهات التي شهدتها البلدة وأدت الى إصابة العشرات.

وتم إحصاء 8 نقاط مواجهة في قريتي بيت دقو وبيت إجزا قرب القدس، وكفر قدوم شرق قلقيلية، وبيتا وبيت دجن في نابلس، وباب الزاوية وبلدة دير سامت في الخليل، وبلدة قباطية قرب جنين.

وسجل يوم الخميس ارتقاء شهيدين وهما الشهيد علاء زيود من بلدة سيلة الحارثية الذي استشهد خلال اشتباك مسلح في برقين بجنين، والفتاة إسراء خزيمية من بلدة قباطية التي ارتقت خلال محاولتها تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس.

كما سجل عمليتي إطلاق نار من قبل مقاومين في مدينة طوباس وحاجز دوتان العسكري قرب يعبد.

وتم إحصاء 8 نقاط مواجهة في البلدة القديمة من مدينة القدس، وبلدة برقين بجنين، وبلدتي بيتا وبورين جنوب نابلس، ونحالين ومخيم عايدة في بيت لحم، وحي المصايف وقرية النبي صالح برام الله .

ويوم الأربعاء شهدت منطقة حاجز حوارة الاحتلالي جنوب نابلس عملية إطلاق نار استهدفت الجنود المتواجدين عليه.

وتم إحصاء 9 نقاط مواجهة في العيسوية والطور في مدينة القدس، وبلدات شقبل ودير غسانة وبيت سيرا وبدرس قرب رام الله، وحاجز حوارة الاحتلالي قرب نابلس، وبلدتي يبعد وقباطية جنوب جنين.

وفي يوم الثلاثاء رصدت عمليتي إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الأولى في قباطية والثانية صوب حاجز حوارة جنوب نابلس.

وتم إحصاء 9 نقاط مواجهة في بلدة العيسوية ومنطقة باب العامود، ومسافر يطا ومخيم العروب بالخليل، ومنطقة مثلث الشهداء وبير الباشا وقباطية بجنين، وحاجز حوارة وبيتا جنوب نابلس.

وفي يوم الاثنين 27/9 تم تسجيل إصابة جنديين احتلاليين خلال عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من منطقة قبر يوسف تزامنا مع اقتحام المستوطنين لمنطقة القبر بالإضافة إلى إلقاء بعض الاكواع الناسفة.

وتم إحصاء 9 نقاط للمواجهة في بلدات العيسوية وسلوان ورأس العامود بالقدس، ومنطقة باب الزاوية في الخليل، والمدخل الشمالي للبيرة برام الله، وبلدة الخضر ببيت لحم، ومحيط قبر يوسف واللبن الشرقية بنابلس.

وسجل يوم الأحد استشهاد خمسة شبان في بلدة بيت عنان والتي استهدفت ثلاثة من مقاومي كتائب الشهيد عز الدين القسام، وآخرين في بلدة قباطة جنوب جنين.

والشهداء هم: أحمد موسى زهر!ن (35 عامًا) والشهيد زكريا إبراهيم بدوان (27 عامًا) والشهيد محمود مصطفى حميدان (27 عامًا) وثلاثتهم من بلدة بدو قرب القدس، والشهيد يوسف محمد صبح (16) والشهيد أسامة ياسر صبح (22 عامًا) في بلدة برقين قرب جنين.

كما أًصيب جنديين من قوات الاحتلال بجراح خطرة خلال الاشتباكات التي شهدتها بلدة برقين فيما أصيب 11مواطنا خلال المواجهات والاشتباكات.

وتم إحصاء 13 نقطة مواجهة في بلدات الطور وبدو والقبية وبيت عنان وبيت اجزا قرب القدس، وبيت أمر ومخيم العروب في الخليل، وحوسان وكيسان ببيت لحم ، وبرقين وكفر دان بجنين، وبيتا وحوارة جنوب نابلس.

وفي مطلع الأسبوع يوم السبت تم إحصاء 8 نقاط مواجهة في حي الطور وبلدات بيرزيت وكوبر وسنجل قضاء رام الله، وبلدة بيت فجار ببيت لحم، ومستوطنة بركان في سلفيت، وبلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية عزون شرق قلقيلية.