حماس: قضية الأسرى على رأس سلم أولوياتنا الوطنية

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " زاهر جبارين إن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الحركي والفلسطيني، وواحدة من المعارك التي يخوضها شعبنا الفلسطيني مع الأسرى داخل السجون.

وأكد جبارين في كلمة خلال مؤتمر تضامني مع الأسرى نظمه تجمع النقابات المهنية في غزة، أن الأسرى عنوان كبير من عناوين قضيتنا، ولن نألو جهدًا للإفراج عنهم.

وأضاف جبارين، لقد سطر أسرانا في صفحات التاريخ حدثا استثنائيا عنوانه الحرية والكرامة، وحطموا عنجهية الاحتلال المتغطرس عندما حرروا أنفسهم من سجن جلبوع.

ودعا جبارين الشريحة النخبوية المشاركة في المؤتمر أن تكون قضية الأسرى حاضرة على أجندة عملهم الوطني في المجالات والتخصصات كافة. وطالب بمزيد من الدعم والإسناد والتضامن خلف قضية أسرانا العادلة كل حسب موقعه وتخصصه.