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لجنة الانتخابات تتم استعداداتها لبدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض

السبت 02 أكتوبر 2021 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تتم استعداداتها لبدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض



رام الله / سما /

أنهت طواقم لجنة الانتخابات المركزية كافة الاستعدادات الفنية اللازمة لبدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، والتي تبدأ صباح يوم غد الأحد، وتستمر حتى مساء يوم الخميس المقبل.

وعقدت اللجنة على مدار الأيام الثلاثة الماضية 48 ورشة لا مركزية في المناطق الانتخابية بالضفة، جرى خلالها تدريب طواقم مراكز التسجيل، والنشر، والاعتراض، واطلاعهم على كافة تفاصيل عملهم، بتسجيل الناخبين إلكترونيا، وورقيا، وآليات النشر، واستقبال طلبات الاعتراض، علما أن المشرفين على هذه المرحلة تم تدريبهم بشكل مركزي في مقر اللجنة، بمدينة البيرة، مطلع الأسبوع الماضي.

وبالتزامن مع ذلك، جهزت اللجنة حقائب التسجيل والنشر والاعتراض التي تحتوي على سجل الناخبين الابتدائي لنشره للجمهور في مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، إلى جانب المطبوعات التوعوية والتحفيزية التي جرى نقلها إلى جميع محافظات الضفة الغربية وستوزع ميدانيا في الهيئات المحلية المشمولة بانتخابات المرحلة الأولى.

كما بدأت منذ أيام عمليات نشر المعلومات للجمهور من خلال موقعها الإلكتروني وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حملة التوعية والتثقيف لأولى مراحل العملية الانتخابية، التي تسعى إلى تعريف الجمهور بأهمية المرحلة والتفاصيل الفنية المتعلقة بعملية التسجيل والنشر والاعتراض إلى جانب تحفيزهم على المشاركة. وبدأت اللجنة اصدار بطاقات للمراقبين والصحفيين الراغبين بتغطية العملية الانتخابية، واعتبرت كل المراقبين والصحفيين الذين تم اعتمادهم للانتخابات العامة (المؤجلة) معتمدين في العملية الانتخابية الحالية، كما جرى تفعيل الخط الاستعلام المجاني (1800300400) للرد على استفسارات المواطنين.

#لجنة الانتخابات المركزية #مرحلة الاعتراض #التسجيل #النشر

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