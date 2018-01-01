رئيس وكالة الاستخبارات الإسرائيلية يتحدث عن تفاصيل جديدة عن عملية التسلل شرق خانيونس

غزة / سما /

تحدث رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، تامير هيمان، عن عملية تسلل القوة الإسرائيلية الخاصة لشرق خانيونس جنوب قطاع غزة في شهر نوفمبر 2018، والتي قتل إثرها ضابط اسرائيلي كبير وأصيب ضابط آخر.

وقال هيمان، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن "هذه العملية قد فشلت، وأنا أكشف عن تفاصيلها لأنها حدثت بعد ثمانية أشهر من تولي منصبي".

وأضاف: "كانت ثلاث دقائق صعبة جدًا ولم تنته إلا عندما أبلغ الشين بيت عبر الإذاعة إنهم عبروا الحدود إلى إسرائيل على متن مروحية بسلام.. حقًا كانت الأعصاب المدمرة.. كانت هذه عمليات معقدة جدًا".

وأكد أن كل أفراد هذه الوحدة لن يعودوا إلى ممارسة نشاطهم العملياتي بسبب كشف هويتهم، مشيرًا إلى أن أفراد الوحدة مروا بلحظات صعبة للغاية أفقدتهم أعصابهم.

وأوضح، "رغم أنهم أظهروا بسالة في التعامل مع الحادث؛ إلا أنهم يحتاجون إلى معالجة نفسية".

يذكر أن اشتباكا مسلحا وقع بين قوة إسرائيلية خاصة تسللت شرق خانيونس جنوب قطاع غزة وبين أفراد من المقاومة الفلسطينية في 11 نوفمبر 2018، استشهد إثره 7 فلسطينيين، وقتل ضابط إسرائيلي واصيب اخرون.