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أبو حسنة: البدء بصرف منحة عاجلة للمتضررين من العدوان بمبلغ 800 شيكل

السبت 02 أكتوبر 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة: البدء بصرف منحة عاجلة للمتضررين من العدوان بمبلغ 800 شيكل



غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، أن هناك تنسيق كبير مع وزارة الأشغال العامة، مشيراً الى بدء صرف منحة عاجلة للمتضررين من العدوان الأخير، بمبلغ 800 شيكل.

 وقال أبو حسنة خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى بغزة"، إن 10" آلاف أسرة متضررة ستستفيد من المنحة، وفق معايير تم التنسيق بشأنها مع وزارة الأشغال لمنع ازدواجية صرف المساعدات، وهذه الأسر لم تتسلم أي مساعدات من جهات أخرى".

وبين أن المنحة هي مبلغ مقطوع وليست ضمن مشاريع إعادة إعمار المنازل المدمرة أو المتضررة، ويوجد مساعدات أخرى سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، موضحاً بأن الأونروا لديها ملف الأضرار الجزيئة، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في غزة بما يُسهل عملية الإعمار.

يذكر أن الأونروا أنهت مؤخراً تسجيل وتقييم أضرار الأسر اللاجئة المتضررة من العدوان الأخير على غزة والذي تسبب بخسائر مالية تقدر بـ 479 مليون دولار أمريكي، وفق ما أعلنت عنه "الأونروا".

#الأونروا #عدنان أبو حسنة #العدوان الإسرائيلي #اللاجئين

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