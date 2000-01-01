الأشغال بغزة تكشف عن موعد إعادة إعمار المنازل المتضررة من العدوان الأخير

غزة / سما /

أكد منسق المشاريع بوزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة محمد العسكري أن هذا الأسبوع سيشهد إعمار الوحدات السكنية المتضررة من العدوان الأخير من خلال المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأوضح العسكري في تصريحات لإذاعة "الأقصى" اليوم السبت، أنه جاري تجهيز الكشف الأول وتسلميه للقطريين لصرف مبالغ الإعمار وفق الآلية التي تقوم بالدفع الذاتي للمواطنين، بعد تقييم مبالغ الدمار.

وأضاف أنه يجري إعداد مناقصات لإعادة ترميم الأبراج التي تضررت جزئياً من العدوان، مبيناً أنهم في انتظار إطلاق المصريين مشروع إعادة بناء الأبراج وفق المنحة المصرية، وحالياً يتم إعادة رسم الخرائط الهندسية لهذه الأبراج.

وأشار إلى أنهم يقومون حالياً بالتعاون مع المصريين بتأهيل شارع الرشيد شمال قطاع غزة بعرض 40 متراً، ويوجد تخصيص 13متراً لكورنيش به مساحات تجارية واستراحات، ويتم إزالة بعض التعديات بالمنطقة، وما يجري ليس إعادة إعمار إنما ترميم وتطوير للمنطقة.