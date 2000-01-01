نقابة مربي الدواجن تحذر من مخاطر انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة في غزة

غزة / سما /

عبر رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني في القطاع مروان الحلو، عن تخوفه من عدم قدرة النقابة من تجنب انخفاض اسعار الدواجن المتوقع خلال الايام القادمة.

وقال الحلو خلال تصريحات صحفية، إن "نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني في القطاع ستتجه الى الطلب من مستوردي البيض المخصب المستورد من إسرائيل وأوروبا خفض الكميات المستوردة بمعدل 20% على الأقل من اجل المحافظة على الأسعار".

وأضاف:" ان النقابة بدأت سلسلة لقاءات واجتماعات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة وخصوصاً وزارة الزراعة للبحث في أنجع الطرق وأنسبها من أجل وقف نزيف الأسعار والخسارة"، مشيراً الى وجود عدة عوامل أدت إلى هذا الانخفاض ومن أبرزها، عدم تنظيم عمل الموزعين وعدم حصولهم على الرخص القانونية بذلك، بالإضافة الى ضعف الموارد المالية للمواطنين بشكل عام.

وأوضح الحلو إنه سيطلب من الجهات المختصة بغزة تنظيم عمل أكثر من 36 موزعاً يعملون كوسطاء بين أصحاب المزارع والتجار بدون استراتيجية واضحة تنظم عملهم اسوة بموزعي الغاز والسلع الأخرى، مؤكداً بأن عشوائية عمل هؤلاء يكبد المربين خسائر فادحة باعتبار ان هؤلاء يعتمدون في أرباحهم على بيع أكبر كمية ممكنة من الدجاج وهي لا تتحقق مع ارتفاع الأسعار.

وحذر الحلو من أن فصل الشتاء سيكون قاسياً جداً على المزارعين بسبب ارتفاع التكلفة، وخصوصاً التدفئة في ظل الارتفاع المتوقع في سعر جفت الزيتون الذي يعتمد عليه المزارعون في التدفئة مع التراجع الكبير في إنتاج الزيتون هذا الموسم، بالإضافة إلى كلفة أسعار الكهرباء والغاز، موضحاً بأن إنتاج قطاع غزة من الدجاج اللاحم شهرياً يبلغ نحو ثلاثة ملايين دجاجة تنتجها ألفا مزرعة يعمل بها نحو 4500 مزارع.

ويتوقع مربو الدجاج اللاحم في قطاع غزة انخفاض أسعاره خلال الأيام القادمة مع حلول فصل الشتاء، وانتهاء فترة استقرار الأسعار التي شهدتها الأشهر الثلاثة الماضية، بحيث وصلت الى تسعة شواكل للكيلو، وهو مستوى سعر التكلفة، بعد أن استقرت عند حوالي 11 شيكلاً طيلة فصل الصيف.