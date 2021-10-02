الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و552 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة / سما /

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 2 اكتوبر 2021، وفاة 6 أشخاص واصابة 552 بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان وزارة الصحة، أن الأطقم الطبية أجرت 1678 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، تبين اصابة 552 اصابة بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن 1105 حالة جديدة تعافت من اصابة فيروس كورونا.

نص البيان كاملًا:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

السبت 2/10/2021

الساعة فى 11:00 صباحا

اجراء 1678 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 552) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 1105 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 6 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 170745 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 18000 حالة

اجمالي المتعافين 151347 حالة

اجمالي الوفيات 1398 حالة وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 353 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 229 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 423999 شخص