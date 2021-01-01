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صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل جديدة للقاء الرئيس عباس وغانتس في رام الله

السبت 02 أكتوبر 2021 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل جديدة للقاء الرئيس عباس وغانتس في رام الله



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12العبرية عن تفاصيل جديدة، في اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قبل عدة أسابيع.

وقالت القناة : "كشفنا حصريًا أن غانتس قال في لقائه مع أبو مازن إنه "يريد أن يكون رابين الجديد"، وأضاف: "أنا أؤمن بحل الدولتين، لكن في هذه الحكومة هناك قيود".

وأواخر شهر آب/ أغسطس، التقى الرئيس عباس لأول مرة غانتس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وقال حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية: إنه تم البحث في العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية من كل جوانبها.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن غانتس أبلغ عباس أن تل أبيب مستعدة لسلسلة إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية.
 

#أبو مازن #غانتس #الرئيس عباس

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