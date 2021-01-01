مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

أطلق مقاومون النار ليلة يوم أمس الجمعة تجاه مستوطنة "هار أدار" المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن المقاومين أطلقوا النار تجاه المستوطنة التي أقيمت بالقوة على أراضي بلدات "بدو وطنة وبيت سوريك" قبل أن ينسحبوا من المكان.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت بشكل مكثف في المنطقة التي اغتالت فيها ثلاثة مقاومين الأحد الماضي.

يُشار إلى أن عمليات اطلاق النار تجاه جنود الاحتلال والمستوطنات المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينيين تشهد ارتفاعًا ملحوظاً، وتتركز عمليات اطلاق النار على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.