حالة الطرق صباح اليوم السبت

غزة / سما /

قالت الادارة العامة لشرطة المرور والنجدة: إن "مفترقات مدينة غزة تشهد اليوم السبت الموافق 2-10-2020، حركة مرورية هادئة نسبيا على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية".

ودعت شرطة المرور قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وذكّرت شرطة المرور بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

داعية السائقين إلى أنه بحالة وقوع حادث سير بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 107.

ونوهت، إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن، بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية في الوقت ذاته السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.



ولفتت الادارة العامة للمرور إلى أنه سُـجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية نتج عنها 3 حوادث سير، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.