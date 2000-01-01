رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال قمع الاحتلال لمسيرات سلمية انطلقت في مناطق متفرقة بالضفة ضد الاستيطان.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يقمع مسيرات بالضفة ضد الاستيطان ويجرح العشرات

- الرئيس يستقبل محافظي الخليل وبيت لحم وأمناء سر أقاليم "فتح" في المحافظتين

- أكاليل من الزهور باسم الرئيس على أضرحة شهداء "حمام الشط" بتونس

- الرئيس يهنئ نظيره الصيني لمناسبة العيد الوطني لبلاده

- بيت دجن.. عام على المقاومة الشعبية في الطريق نحو كنس الاستيطان

- الاحتلال يستدعي زوج وشقيق الشهيدة اسراء خزيمية من قباطية

- مؤتمر "وعد الآخرة" الذي نظمته حماس الاخوانية يثير سخرية الغزيين

- "مجلس حقوق الانسان" يناقش حالة حقوق الانسان في فلسطين

- الاحتلال يرفض إحضار الأسرى الذين انتزعوا حريتهم الى جلسة المحكمة غدًا

- "الأونروا" تسعى لجمع تمويلات بقيمة 800 مليون دولار

- "التعاون الاسلامي" تحذر من تصعيد الانتهاكات الاسرائيلية في القدس المحتلة

- 22 وفاة و1340 إصابة بـ "كورونا"

"الأيام":

- عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة في عدة محافظات

- أكثر من 50 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في "الأقصى" رغم قيود الاحتلال

- متحدث أميركي: دعم السالم يتطلب منا علاقة مفتوحة مع القيادة الفلسطينية

- الرئيس يستقبل محافظي الخليل وبيت لحم وأمناء سر أقاليم "فتح"

- الاحتلال يرفض إحضار "أسرى النفق" إلى جلسة المحكمة المقررة غدًا

- "الوباء": 22 وفاة، و1340 إصابة جديدة

- "مجلس حقوق الإنسان" يناقش الحالة في فلسطين

- "الأونروا" تسعى لجذب تبرعات بقيمة 800 مليون دولار لتمويل أنشطتها

- "التعاون الإسلامي" تحذر من تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

- مثقفو العراق يعدون لمؤتمر دائم لمناهضة التطبيع مع إسرائيل

- الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم لما تتعرض له القدس

"القدس":

- عشرات الإصابات بالرصاص في مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان في أنحاء الضفة

- الرئيس يوجه بمعالجة القضايا الملحة في الخليل وبيت لحم

- 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم عراقيل الاحتلال.. أبو سنينة: يجب رص الصف والحفاظ على تماسك المجتمع

- العليا الإسرائيلية ترجئ إقامة مكب للنفايات يخدم سكان رام الله

- منظمات حقوقية تطالب 670 مؤسسة مالية أوروبية بوقف استثماراتها في المستوطنات

- رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: نشعر بالقلق من الوضع بالضفة وأستبعد التوصل إلى تهدئة في القطاع

- الأسرى: مفاوضات مع مصلحة السجون لوقف سياسة العقاب الجماعي

- 22 وفاة و1340 إصابة بكورونا بالضفة وغزة

- الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم جزء من منزلها

– 36 عاما على المجزرة الرهيبة في "حمام الشط"