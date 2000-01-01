مسلمون يلجأون إلى القضاء بعد حظر بلجيكا الذبح الحلال

وكالات / سما /

لجأ المسلمون إلى القضاء البلجيكي، بعد أن أعلنت السلطات قرارا يحظر عليهم الذبح الحلال للمواشي، أي على الطريقة الإسلامية.



وأعلنت جمعيات إسلامية في بلجيكا، الجمعة، تقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية بحظر الذبح الحلال للحيوانات.



وأوردت في بيان لها؛ إن "المكتب التنفيذي للمسلمين في بلجيكا والمجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية البلجيكية، قررا استئناف الحكم أمام المحكمة الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بعد أن وافقت أعلى هيئة قضائية في بلجيكا على الحظر، الخميس".



وأوضحت أن "تقنيات الذبح الدينية الحالية هي البديل عن صعق الحيوانات، وتتوافق تماما مع متطلبات الصحة العامة وسلامة الغذاء ورعاية الحيوان".



وفي عام 2019، دخلت تشريعات جديدة بشأن حماية الحيوانات ورفاهيتها حيز التنفيذ في منطقتي "والونيا" (المنطقة الجنوبية لبلجيكا)، و"فلاندرز" (الشطر الشمالي الناطق بالهولندية).



ويحظر القانون الذبح في الشعائر الإسلامية واليهودية التقليدية، من خلال إلزام الجزارين بصعق الحيوانات قبل تقطيعها.



وطعنت المنظمات الإسلامية واليهودية في مشروع القانون، بحجة أن حظر الذبح يتعارض مع حرية الدين.



وتتطلب عملية الذبح الإسلامية أن تكون الذبيحة سليمة صحيا، وينبغي ذبحها مع إسالة دمها وعدم استخدام الصعق الكهربائي أو التخدير، باعتبارهما لا يتوافقان مع أحكام الشريعة.