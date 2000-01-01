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عملة "بتكوين" تصعد إلى أعلى مستوى في قرابة أسبوعين

السبت 02 أكتوبر 2021 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عملة "بتكوين" تصعد إلى أعلى مستوى في قرابة أسبوعين



وكالات / سما /

ارتفعت عملة "بتكوين" أمس الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر مدعومة بعوامل منها موسمية إلى جانب تعليقات داعمة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول الخميس.

وقال باول في شهادة بالكونغرس إن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس لديه نية لحظر العملات المشفرة.

كما قال بعض المحللين إن أكتوبر عادة ما يكون شهرا إيجابيا بالنسبة للأصول الرقمية، بينما كان سبتمبر في السنوات السابقة من الفترات السلبية للقطاع.

وصعدت أكبر العملات المشفرة في أحدث تعاملات تسعة بالمئة إلى 47742 دولارا.

وإذا حافظت بتكوين على المكاسب، فستكون في طريقها لتحقيق أكبر مكاسبها اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو الماضي.

وارتفعت العملتان الأصغر "إيثر" و"إكس.آر.بي"، اللتان تميلان إلى اقتفاء أثر تحركات بتكوين، عشرة بالمئة تقريبا إلى 3294 دولارا و8.2 بالمئة إلى 1.0299 دولار على الترتيب.

#بتكوين #العملات المشفرة

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