مقتل شاب بجريمة قتل في الداخل المحتل

الداخل المحتل / سما /

قُتل مهران عبد الرازق مغربي، في الأربعينيات من عمره، متأثرا بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 19:43 حول مصاب في شارع ’كيبوتس غلويوت’ في حيفا، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لشخص عانى جروحا خطيرة وغير مستقرة".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب كان ملقى على الشارع وهو يعاني من جروح في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان".

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج. وأعلن الأطباء وفاته في وقت لاحق.